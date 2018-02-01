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Спорт

«Жмут со всех сторон!» РФС не боится расследования Минюста США по ЧМ-2018

1 Февраля 2018 в 17:40
«Жмут со всех сторон!» РФС не боится расследования Минюста США по ЧМ-2018
ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первый вице-президент РФС в эфире НСН заявил, что не стоит опасаться расследования Минюста США, который заподозрил Россию в незаконном получении права на проведение ЧМ-2018.

Министерство юстиции США проводит расследование фактов коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), а также в Национальном олимпийском комитете США. Как сообщает The New York Times, ведомство заинтересовалось возможным отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством. Также источник отмечает, что расследование касается компании Helios Partners, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян в эфире НСН заявил, что эти действия вряд ли могут повлиять на проведение ЧМ-2018 года в России.

«Хотя со 2 декабря 2010 года многие стремились к тому, чтобы отобрать у нас чемпионат мира, тем не менее, "караван идёт". Вопрос в том, чтобы всё всегда было чисто. Я играл в то время, когда никто не знал, что такое допинг. На всех фронтах должна идти чистая борьба. Но не надо забывать и о том, что на нас идёт колоссальное негативное давление», - отметил собеседник НСН.  

Что касается законности права России на проведение чемпионата мира, то Никита Симонян, комментируя эту точку зрения Минюста США, задал встречный вопрос: «А почему считается, что мы получили его незаконно?».

«Особенно взбунтовалась Англия (один из кандидатов на проведение чемпионата 2018  года - прим. НСН). Это просто эгоизм с их стороны, так как они готовы провести турнир хоть сегодня. У них готовы стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. Но политика FIFA – это развитие футбола во всём мире. Ведь чемпионат мира уже был проведён в такой нефутбольной стране, как ЮАР. И у нас строятся современные стадионы и инфраструктура. А как иначе? Вот такая позиция FIFA и она абсолютно верная», - подчеркнул эксперт.  

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Резюмируя, первый вице-президент РФС отметил, что России не стоит бояться никаких расследований.

«Осталось-то чуть больше трёх месяцев. Что касается англичан, то для них поезд ушёл. А нам не стоит расслабляться, потому что жмут со всех сторон. Такое, к сожалению, отношение к нашей стране. И, конечно, не стоит давать ни малейшего повода, ни по каким видам спорта. И будьте уверены, что мы проведём ЧМ-2018 и проведём его блестяще. Так, как провели Кубок Конфедераций», - заключил собеседник НСН.  

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России  с 14 июня по 15 июля. РФ в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Матчи ЧМ будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

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