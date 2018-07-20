«Шёлковый путь - 2018». Через пески на Красную площадь

В эфире НСН дебютантка марафона рассказала о самом трудном этапе «Шёлкового пути». Анастасия Нифонтова. ФОТО: Alessio Corradini, Rally Cool agency

20 июля в Астрахани стартовал ралли-рейд «Шёлковый путь-2018». Марафон разбит на два этапа: первый завершится 27 июля в России, второй - в сентябре на территории Китая. Российский участок гонки пройдет через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии.

В этом году за победу в самом престижном классе — грузовики — будут бороться сразу 6 экипажей команды «КАМАЗ-мастер». А самый именитый в недавнем прошлом пилот Владимир Чагин теперь руководит всей гонкой.

Самый именитый участник ралли-марафона Нассер Аль-Аттия, выступающий за команду Qatar World Rally Team, вновь выходит на старт «Шёлкового пути». Зимой он одержал победу на снежно-ледовой гонке баха «Россия» и теперь намерен побороться за первое место на летнем «Шёлковом пути» за рулём прототипа Toyota Hilux.

Впервые испытанием «Шёлковым путём» предстоит пройти и российской мотогонщице Анастасии Нифонтовой. В беседе с НСН спортсменка рассказала, какого этапа она опасается более других (слушайте аудио).

«Настроение бодрое, ожидаю, что все будет хорошо. Погода сейчас жаркая, но для Астрахани типичная – около 35 градусов. Мне на «Шёлковом пути» всё интересно, поскольку опыта как такого у меня нет. Самый сложный отрезок – это пески. Никогда по ним не ездила, но накануне во время тестовых заездов вроде всё прошло неплохо, машина показала себя хорошо. Появилась уверенность. Очень меня удивил экипаж из Владивостока. Парни своим ходом добрались до Астрахани, откуда будет дан старт ралли. Это 10 тысяч километров. Они - совершеннейшие маньяки. Что касается фаворитов, то у нас это Акира Миура, он – неоднократный участник «Дакара». Самый опытный и быстрый считается в нашем зачете», - рассказала дебютантка ралли-рейда.

Субботняя трасса первого этапа ралли «Шёлковый путь - 2018» протяжённостью около 350 километров проложена по территории Астраханской области. К слову, Владимир Чагин сообщил, что ждет участия в церемонии закрытия российского этапа «Шёлкового пути» в Москве на Красной площади президента страны Владимира Путина.