Шарапову назвали одной из фавориток турнира «Большого шлема»

Марию Шарапову назвали одной из фавориток первого турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open. Котировки букмекеров говорят о том, что на победу российской теннисистки можно сделать ставку с коэффициентом 11. Меньше коэффициент только у первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, у немки Анжелики Кербер и украинки Элины Свитолиной — восемь. Меж тем, Екатерина Макарова уступила румынке Ирине Бегу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии - 3:6, 6:4, 8:6. В мужском турнире Михаил Южный проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу 6:7 (7:9), 3:6, 5:7.