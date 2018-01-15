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Спорт

Шарапову назвали одной из фавориток турнира «Большого шлема»

15 Января 2018 в 10:07
Шарапову назвали одной из фавориток турнира «Большого шлема»

Марию Шарапову назвали одной из фавориток первого турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open. Котировки букмекеров говорят о том, что на победу российской теннисистки можно сделать ставку с коэффициентом 11. Меньше коэффициент только у первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, у немки Анжелики Кербер и украинки Элины Свитолиной — восемь. Меж тем, Екатерина Макарова уступила румынке Ирине Бегу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии - 3:6, 6:4, 8:6. В мужском турнире Михаил Южный проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу 6:7 (7:9), 3:6, 5:7.

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