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Спорт

Шарапова сыграет с Татьяной Марией на Australian Open

12 Января 2018 в 18:01
Шарапова сыграет с Татьяной Марией на Australian Open

Но помимо Шараповой есть Екатерина Макарова, наша молодая звезда Дарья Касаткина. В общем, рискнем предположить, что россиянам будет интереснее смотреть за женскими баталиями. Мужчины наши стабильностью высоких результатов уже давно не могут порадовать.

И вот как сложилась жеребьевка для наших спортсменок. Мария Шарапова в первом круге сыграет с немкой Татьяной Марией, Елена Веснина — с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева — с украинкой Лесей Цуренко, Дарья Касаткина — с победительницей квалификации, Екатерина Макарова — с румынкой Ириной Бегу, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Катериной Козловой.

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