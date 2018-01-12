Шарапова сыграет с Татьяной Марией на Australian Open

Но помимо Шараповой есть Екатерина Макарова, наша молодая звезда Дарья Касаткина. В общем, рискнем предположить, что россиянам будет интереснее смотреть за женскими баталиями. Мужчины наши стабильностью высоких результатов уже давно не могут порадовать.

И вот как сложилась жеребьевка для наших спортсменок. Мария Шарапова в первом круге сыграет с немкой Татьяной Марией, Елена Веснина — с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева — с украинкой Лесей Цуренко, Дарья Касаткина — с победительницей квалификации, Екатерина Макарова — с румынкой Ириной Бегу, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Катериной Козловой.