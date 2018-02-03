«Шансов мало». Спортивный юрист о желании МОК засудить CAS

РИА Новости

Спортивный юрист Евгений Морозов в эфире НСН рассказал, сможет ли МОК оспорить решение CAS по российским спортсменам в Федеральном суде Швейцарии.

Комиссия МОК проверит 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были оправданы решением CAS, на возможность разрешить им принять участие в ОИ в Пхенчхане. Об этом сообщил директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

Одновременно с этим МОК рассмотрит возможность подачи апелляции на решение CAS по россиянам в Федеральный суд Швейцарии.

Спортивный юрист Евгений Морозов в эфире НСН назвал ситуацию коллизионной.

«В уставе МОК написано, что решение лозаннского суда является окончательным. При этом лозаннский Международный спортивный арбитражный суд работает под юрисдикцией швейцарского законодательства. Обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии МОК сможет только по процессуальным основаниям, а не по существу. То есть если не вызвали свидетеля, не ответили за запрос или повестку вовремя не получили, на основании чего было принято неправомерное решение. Если МОК найдет такие нарушения, то может обжаловать решение CAS. По моему убеждению, шансов у них там не особо много», - заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что само решение CAS говорит лишь об отсутствии дисквалификации и возврате полученных наград. Если наши спортсмены соответствовали критериям при отборе на ОИ, тогда МОК должен будет их допустить по письменному заявлению.

«Если МОК ответит отказом, он станет основанием для нового иска в лозаннский суд, специальную комиссию, которая создана при городе-организаторе в Корее, которая рассмотрит его в течение трех дней». – добавил Морозов.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков в эфире НСН заявил, что принятое CAS решение было неожиданным, но логичным. При этом он не удивился, что МОК не хочет признать его правоту.

«Я не удивлен, что МОК будет подавать апелляцию. Если они ничего не будут делать, значит признают тот факт, что допустили ошибку. Они намерены идти до конца, также как и мы. Посмотрим, что будет с 15-ю ребятами, заявки которых МОК пообещал рассмотреть», - сказал спортсмен.

Ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга и отобрали медали ОИ-2014. Благодаря вердикту CAS Россия смогла вернуть себе первое место в командном зачете на сочинской Олимпиаде. МОК заявил о своем праве оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. В этом МОК поддержало WADAДобавим, что Федеральный суд Швейцарии 3 февраля отклонил коллективный иск российских спортсменов на неправомерность критериев допуска на Олимпиаду, выдвинутых МОК.