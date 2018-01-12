Серена Уильямс вернётся в спорт на Australian Open

1 сентября самая титулованная действующая теннисистка планеты Серена Уильямс родила первенца, и громко заявила, что вернется на корт как раз на Australian Open. Но позже поняла, что в форму так быстро не прийти, а откровенно разочаровывать своих поклонников не хочет. Серена взяла тайм-аут, чтобы если уж выйти на корт, то так, чтобы сразу за титулом. Белоруска Виктория Азаренко снялась с Australian Open по семейным обстоятельствам: теннисистка борется в суде с мужем за право опеки над ребенком. Известная в прошлом теннисистка, а ныне комментатор Анна Дмитриева в эфире НСН обратила внимание на эти турнирные потери.

«Трудно делать прогнозы, ведь будут участвовать 96 или даже 120 человек, поэтому можно попасть в первом же круге на самого сильного. Отсутствует не только Серена Уильямс, не будет и Вики Азаренко, которая также опасна», - считает эксперт.

Зато мы увидим на кортах Мельбурна Марию Шарапову. Она была и остаётся нашей главной звездой. Игрой, правда, стабильной, пока похвалиться не может, но факт, что она в числе фаворитов – бесспорный.

Однако, Анна Дмитриева, увы, не видит 5-кратную обладательницу трофеев турниров Большого шлема с ее шестой наградой.

«Что касается Шараповой, то, судя по ее предыдущим выступлениям на турнирах, то она еще не набрала лучшей формы. Поэтому говорить, что она может претендовать на какие-то высокие позиции, трудно. Но время есть, и может быть, она в оставшееся время сумеет наверстать упущенное. Сейчас нет явного лидера у женщин, и вырваться на лидирующие позиции может любая из первых 20-ти», - сделала свой прогноз Анна Дмитриева.