Ройзман пообещал поселить у себя оставшихся без гостиниц болельщиков ЧМ-2018

Мэр Екатеринбурга в эфире НСН опроверг информацию о проблемах с размещением в городе гостей чемпионата мира по футболу.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в эфире НСН, что никаких проблем с размещением болельщиков ЧМ-2018 в городе нет. Если таковые у кого-либо возникнут, екатеринбургский градоначальник пообещал поселить у себя дома (слушайте аудио).

«Екатеринбург готов к проведению ЧМ-2018 больше, чем любой другой город за исключением, быть может, только Москвы. По гостиничным номерам на душу населения Екатеринбург занимает первое место в России. Плюс огромное количество хостелов и малозвездочных отелей. Поэтому в Екатеринбурге таких проблем нет. Если кому-то не хватит места – приглашу к себе домой», – сказал градоначальник.

Ранее во время пресс-конференции в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн сообщила, что в четырёх российских городах есть вопросы к гостиницам, которые будут принимать болельщиков ЧМ-2018. Самыми проблемными она назвала Саранск, Калининград, Волгоград и Екатеринбург. Лучше всего дела с гостиницами обстоят в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.