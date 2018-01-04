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Спорт

Российским бобслеистам и скелетонистам разрешили участвовать в соревнованиях

4 Января 2018 в 16:20
Российским бобслеистам и скелетонистам разрешили участвовать в соревнованиях
Российским бобслеистам и скелетонистам разрешили участвовать в соревнованиях. Спортивный арбитражный суд в Лозанне не стал рассматривать апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона.  В середине декабря внутри  федерации разгорелся конфликт. Антидопинговая комиссия организации заявила о недостаточных доказательствах вины российских спортсменов. Сама федерация не согласилась с таким заявлением, настаивая на отстранении россиян от соревнований. В итоге снова допущены до всех соревнований Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, Ильвира Хузина, Александр Касьянов и Алексей Пушкарев.
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