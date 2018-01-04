Российским бобслеистам и скелетонистам разрешили участвовать в соревнованиях. Спортивный арбитражный суд в Лозанне не стал рассматривать апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона. В середине декабря внутри федерации разгорелся конфликт. Антидопинговая комиссия организации заявила о недостаточных доказательствах вины российских спортсменов. Сама федерация не согласилась с таким заявлением, настаивая на отстранении россиян от соревнований. В итоге снова допущены до всех соревнований Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, Ильвира Хузина, Александр Касьянов и Алексей Пушкарев.