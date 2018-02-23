Российская бобслеистка могла принять запрещенный препарат по ошибке

РИА Новости

Олимпийский чемпион и депутат ГД Андрей Сильнов в эфире НСН рассказал, как триметазидин мог попасть в кровь бобслеистки Сергеевой.

Запрещенный с 2015 года препарат триметазидин, который был обнаружен в крови российской бобслеистки Надежды Сергеевой, мог попасть в организм спортсменки в результате провокации или по ошибке. Такое мнение высказал в эфире НСН олимпийский чемпион и депутат ГД Андрей Сильнов.

«Олимпиада такое дело, где нужно быть внимательным и предельно осторожным. Бдительность должна присутствовать всегда. Так было 10 лет назад, так есть сейчас. К тому же бывают препараты, в аннотации которых недобросовестные производители не указывают полный состав. Добавляют для эффективности запрещенные в спорте компоненты и не указывают. Это тоже имеет место быть. Поэтому каждый раз приходится проверять по семь раз», – заявил собеседник агентства.

Эксперт уверен, что ни один российский олимпиец не будет принимать запрещенные препараты, тем более при том повышенном внимании, которое оказывается наше сборной со стороны допинг-офицеров.

«Если человек хочет выступать, завоевывать медали и ехать на ОИ, он не будет так подставляться. Я уверен, что всех наших атлетов проверяли перед выездом на Игры. Пока непонятная история. Думаю, что впереди будет расследование этого дела и виноватый будет найден», - считает Андрей Сильнов.

Между тем, информацию о положительной допинг-пробе Сергеевой уже подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. В беседе с RT он заверил, что на протяжении всего сезона ее пробы были чистыми.

«Отрицательной оказалась даже проба, сданная Сергеевой уже на Олимпиаде, 13 февраля. А вот проба, сданная 18-го числа, дала положительный результат на сердечный препарат триметазидин. Сейчас разбираемся, каким образом это вещество могло попасть в организм спортсменки. Врачи никакие запрещённые лекарства бобслеистам дать просто не могли. Решать, какие действия предпримем в дальнейшем, будем после получения всей информации», — рассказал Зубков.

Препарат триметазидин был признан допингом и запрещен к употреблению в 2015 году. Он относится к классу антиангинальных препаратов, которые предназначены для лечения стенокардии, а также ишемии и инфарктов. Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов в беседе с РИА Новости отметил, что препарат уберегает спортсмена от проблем со здоровьем, а вот в плане роста спортивных результатов он совершенно бесполезен.

«На вопрос, почему этот препарат запретили, точного ответа нет, как нет ясного ответа, почему запретили мельдоний. Оба этих препарата достаточно проблематичны с точки зрения роста каких-то спортивных результатов, влияния на спортивную форму. Они, скорее, профилактические и уберегают спортсменов от проблем», - сказал Дурманов.

Он добавил, что к триметазидине периодически «ловят кого-то», потому что спортсмены к нему привыкли.

Ранее в СМИ появились сообщения о положительной допинг-пробе российской бобслеистке Надежды Сергеевой. В соревнованиях двоек на ОИ в Пхенчхане Сергеева с напарницей показали 12-й результат.