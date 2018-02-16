Прорвало. В пятницу на Олимпиаде россияне выиграли две медали

ФОТО: pyeongchang2018.com

Медали в скелетоне и лыжных гонках вернули российским болельщикам желание смотреть Олимпиаду в Корее.

«Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса». Тютчевские строки сегодня как никогда подходят нашей олимпийской сборной.

Задел хорошему дню положил скелетонист Никита Трегубов. После недопуска лидера не только российского, но и мирового спорта Александра Третьякова на Игры в Корее, именно на Никиту легла основная психологическая нагрузка. Если не он, то кому выигрывать? И Трегубов вечного нашего соперника латвийца Мартинса Дукурса, который злорадствовал после решения МОК, оставил за пределом призовой тройки, и сам стал серебряным призером.

Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков в эфире НСН отметил, что восхищен выступлением Трегубова

«Никита сделал невозможное. Он долго готовился к этой гонке, тяжелой гонке. В течение всего сезона было давление с разных сторон. Тренерский штаб сделал все, чтобы оградить его, чтобы его не втягивали ни в какую политику. И он делал только то, что он умеет делать великолепно», - резюмировал Зубков.

В гонке на 15 км свободным ходом российские болельщики, прежде всего, следили за 21-летним Денисом Спицовым. Он, напомним, стал героем скиатлона, когда он побывал в завале, сумел ликвидировать отставание в несколько минут. Тогда он финишировал четвертым, но пообещал обязательно стать призером в Корее. Сказал – сделал. Пропустив вперед швейцарца Дарио Колонья, который эту гонку на Играх выиграет третий раз подряд, Спицов-таки добыл бронзу. Его личный тренер Юрий Бородавко позвонил Спицову и сказал буквально следующее: «Настоящий русский мужик. Это лучшая похвала для зрелого спортсмена».





Олимпийский чемпион Александр Легков, который, увы, следит за Играми из России, в беседе с НСН признался, что будет только рад той конкуренции, которую составит ему в сборной Денис Спицов.

«Очень сильная смена поколений сейчас идет, но она пройдет, уверен, безболезненно. Можно только восхищаться тем, что происходит в лыжных гонках, нужно идти только вперед, и не нужно бояться трудиться, и тогда результаты придут. И тогда ты понимаешь, что всё это не зря», - пообещал Александр Легков.

Порадовал сегодня и Дмитрий Алиев, который показал 5-ый результат в короткой программе личного первенства одиночников. Он выполнил идеально целый каскад сложных элементов, и, как признался, тренер Илья Авербух за бронзу Алиев еще может побороться.

«Дима - огромный молодец! Объективно, если бы он был более опытным, он вполне мог бы по итогам короткой программы быть третьим. Но Алиев пока даже не выступал на чемпионате мира. Если честно, то до начала мужского турнира никто даже и представить не мог, что Алиев будет так уверен и хорош на корейском льду. У него есть все шансы бороться за медаль. Высоты очень большие здесь, но его отставание не такое большое», - заявил Авербух.

Восемь голов в ворота сборной Словении в исполнении мужской хоккейной сборной умаслили ран, нанесенные странным поражением от словаков. В субботу нас ждет гораздо более серьезное испытание – команда США. Об этом, кстати, напомнил и тренер Вячеслав Быков, который руководил олимпийской сборной России на Играх в Ванкувере.

«Я очень рад, что наши победили, после Словакии сделали правильные выводы, и теперь с другой ответственностью, подходят к турниру. Следующий матч весьма принципиален. США – один из претендентов на медали. Тоже нужно будет хорошо подготовиться», - резюмировал Быков.

На лед ледовые дружины России и США выйдут в 15.10 по московскому времени.



Есть, впрочем, и ложка дегтя, и даже не одна. Второе поражение на групповом турнире по керлингу потерпела команда Олимпийских атлетов из России. Матч со Швецией завершился в экстра-энде со счетом 4:5.

Российские фристайлистки Любовь Никитина и Александра Орлова не смогли пробиться в финал 3 на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) в лыжной акробатике. В финале 2 Никитина продемонстрировала седьмой результат — 80,01 балла. Орлова стала восьмой — 61,25.