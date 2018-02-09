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Спорт

Президенты Южной Кореи и МОК вышли на трибуны стадиона в Пхенчхане

9 Февраля 2018 в 14:21
Президенты Южной Кореи и МОК вышли на трибуны стадиона в Пхенчхане

На трибуны Олимпийского стадиона в Пхенчхане, где проходит церемония открытия Игр-2018, вышли президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

В эти минуты на стадионе проходит красочное театрализованное представление. Главная тема церемонии открытия Игр-2018 – мир. Зрители смогут наблюдать историю о пяти детях, которым предстоит пройти множество приключений, прежде чем прийти к миру.

Олимпийский стадион Пхенчхана находится недалеко от города Дэгвалйонг, рядом с горнолыжным курортом Alpensia. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады 2018 года, после, как ожидается, стадион будет демонтирован.

Напомним, церемония продлится более двух часов. В России, к частности, прямую трансляцию ведет телеканал «Матч-ТВ». Российские спортсмены пройдут под номером 55 в параде команд, пишет «СпортЭкспресс». Олимпийский флаг пронесет назначенный оргкомитетом Игр волонтер. 

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