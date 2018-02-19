«Правый сектор» отменил расправу за объятия украинского и российского олимпийцев

Артем Скоропадский заверил НСН, что никаких последствий для украинского чемпиона после объятий с россиянином не будет.

Глава киевского отделения Украинского объединения патриотов Дмитрий Симанской осудил завоевавшего для Украины первое золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане фристайлиста Александра Абраменко за дружеские объятия с российским спортсменом Ильей Буровым. По мнению Симанского, украинский чемпион не может на пьедестале почета обниматься с россиянином. Об этом он написал в Facebook.

Напомним, накануне Александр Абраменко выиграл золото в лыжной акробатике. Во время церемонии награждения он обнялся с российским фристайлистом Ильей Буровым, завоевавшим бронзовую награду. Спортсмены признались, что давно дружат.

Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский заверил НСН, что никаких последствий для украинца Абраменко после объятий с россиянином Буровым не будет, и никакой расправы над украинцем "Правый сектор" не готовит.

«Ну что ему может грозить? Грозить ему ничего не может. Может, в следующий раз ему кто-нибудь не подаст руку. Потому что спорт – спортом, но демонстративно обниматься с россиянами в то время как у нас идет война – это просто некрасиво, - заявил НСН Скоропадский. - Поэтому, как мы срывали, так и будем срывать концерты украинских исполнителей, которые ездят выступать в Россию, зарабатывать деньги. Может, Абраменко в эйфории от получения медали забылся и обнял россиянина. Не нужно раздувать историю про предательство. Обнялся – ну, плохо, да. Но никакой катастрофы в этом нет. Хотя, ничего хорошего, конечно, тоже нет», - сказал НСН пресс-секретарь "правосеков".

Добавим, что россиянин Илья Буров после фотографии с украинским чемпионом признался, что они дружат с Александром Абраменко, а политика их не касается.