«Пошёл к чёрту!»: Тарасова ответила Зырянову на слова о «кошмарном» фигурном катании

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН заявила, что в корне не согласна с заявлением Константа Зырянова.

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов выступил с заявлением о том, что «фигурное катание является кошмарным видом спорта». Свою точку зрения он озвучил в интервью, опубликованном на YouTube-канале LOOKYANOV. Бывший игрок «Зенита» отметил, что к 18 годам фигуристы уже завершают карьеру и становятся никому не нужными. Зырянов уверен, что аналогичная ситуация складывается и в художественной гимнастике.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР тренер, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова в беседе с НСН в категоричной форме заявила, что не согласна с высказыванием бывшего полузащитника «Зенита» относительно фигурного катания (слушайте аудио).

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Всё!», - категорично заявила Татьяна Тарасова.

К слову, одним из тех, кто не поддерживает «омоложение» фигурного катания является прославленный тренер Александр Жулин. Он высказал мнение о том, что в женском фигурном катании должны соревноваться девушки старше 17 лет.

«До этого возраста пусть выступают в юниорках», - отметил Жулин.

Между тем, Константин Зырянов является двукратным чемпионом России в составе клуба «Зенита». Также он выигрывал Кубок УЕФА. В составе национальной сборной по футболу 2008-м спортсмен завоевал бронзу чемпионата Европы. В настоящее время он тренирует молодежный состав питерского клуба «Зенит».