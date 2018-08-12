Покусились на святое. Хоккей могут вычеркнуть из программы ОИ

РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин в эфире НСН назвал «бредом» возможное исключение хоккейного турнира из ОИ.

Программа зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 может претерпеть значительные изменения. В частности, из нее могут исключить хоккейный турнир. Как рассказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, такой вариант является наиболее радикальным. Наряду с ним обсуждается проведение турнира по хоккею для спортсменов до 23 лет, обязательное приглашение на ОИ хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или наоборот полный отказ от их участия в Играх.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин, обсуждая возможные изменения формата олимпийского хоккейного турнира, признался, что не понимает, зачем они вообще понадобились.

«Исключение хоккея из Олимпиады – это нонсенс! Недаром олимпийская хоккейная медаль всегда разыгрывалась самой последней – чтобы дать людям, которые смотря Олимпиаду, насладиться хоккеем. Могли бы заканчивать Олимпийские игры конькобежным спортом или любым другим. Но ОИ всегда заканчивали наиболее интересным и зрелищным видом спорта. К таким относится и хоккей, который всегда оправдывал это ожидание. Рене Фазель стареет, наверно, несет бред. Отказ от хоккея - это самая глупейшая вещь, которую я услышал за последнее время», - заявил собеседник агентства.

Сам Зимин всецело поддерживает участие в ОИ игроков НХЛ. По мнению хоккеиста, такие игры будут на порядок интереснее и зрелищнее.

«Уровень мастерства игроков НХЛ просто колоссальный! В НХЛ играют сильнейшие хоккеисты мира, в том числе российские игроки. На эти игры обязательно пойдет народ. Нет ни одного человека, который бы не хотел, чтобы, скажем, Овечкин участвовал в Олимпиаде», - уверен двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Другой вопрос, как к участию в ОИ относятся игроки НХЛ. В апреле 2017 года руководство НХЛ заявило, что не будет останавливать турнир на 3 недели, как делалось обычно, и отпускать игроков на Олимпиаду. Причиной якобы стали риски получения игроками травм.

«У них своя философия, деньги, - отмечает Евгений Зимин. - Захотят ли они теперь их терять? Но, я уверен, что тот же Овечкин отдал бы все, чтобы иметь в своей копилке золотую олимпийскую медаль. Он все выиграл, что мог, заполучил Кубок Стэнли, но олимпийского золота у него нет», - констатировал хоккеист.

На сообщения об изменениях в олимпийском хоккейном турнире уже отреагировали в Федерации хоккея России. В ФХР подчеркнули, что олимпийский хоккейный турнир является важнейшим и совершенно необходимым международным соревнованием и его проведение не должно зависеть от позиции НХЛ.

«Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высоким независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира - выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе», - говорится в сообщении ФХР.

Игроки НХЛ не принимали участие в Олимпийских играх в Пенчхане впервые с 1998 года. Олимпийскими чемпионами Игр-2018 стали российские хоккеисты. Олимпийское серебро досталось команде Германии. Бронзовым призером стала Канада.