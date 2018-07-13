Покорит ли Франция «Лужники»?

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В самом конце нынешней недели футбольный мир узнает имя своего нового чемпиона.

Два футбольных выходных дня остались от чемпионата мира по футболу в России. В субботу в матче за третье место встречаются сборные Англии и Бельгии. Игра состоится на поле "Санкт-Петербург Арены" в 17:00. А в воскресенье в борьбе за чемпионский титул сойдутся Хорватия и Франция. Место встречи – Москва, стадион "Лужники", начало в 18:00.

В субботнем матче спортивные эксперты, известные в прошлом футболисты склонны поставить на сборную Бельгии. Так, дважды лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре «Национальной службы новостей» высказал уверенность в том, что бельгийские футболисты сумеют переиграть англичан.

«Сегодня Бельгия является, по-моему, очень мощной командой. И, сталкиваясь с англичанами, несмотря на то, что английская сборная в обороне играет очень прилично, Бельгия за счет коллективной игры и за счет отдельных звезд их обыграет», - отметил бронзовый призёр ЧМ-1966.

«Англия сейчас психологически не готова играть на максимуме возможностей», - добавляет бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец. В интервью «Интерфаксу» он напомнил, что Бельгия и Англия уже играли друг против друга на этом чемпионате – вторыми составами, и тогда победила Бельгия 1:0. Сейчас же у англичан позади тяжелый матч против Хорватии, в котором они уступили 1:2.

Ну, а в том, что финальный поединок завершится победой французов, сомнений нет практически ни у кого из экспертов. Копилку прогнозов чемпионства французской сборной пополнило мнение Анзора Кавазашвили, высказанное на пресс-конференции в НСН.

«Французы будут играть за счёт своего опыта и на удержание мяча. Они сделают для начала "разведку боем", и потом по обстоятельствам будут подключать футболистов. У них состав подобран изумительно. У них тренер Дидье Дешам, который является чемпионом мира и Европы, и он знает, как надо играть. Уверен, что французы будут лишать хорватов мяча и не позволят противнику контролировать игру. А кто контролирует мяч, тот и хозяин на футбольном поле», - заключил Кавазашвили.

На этом чемпионате мира практически не возникает вопросов к судейству матчей. Во многом причиной тому – система видеоповторов, примененная на мундиале впервые. Но и работу самих рефери не стоит недооценивать, - отметил на пресс-конференции в НСН футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

«Судьи вели себя очень достойно. А все непонятные ситуации пусть остаются на совести исполнителей, то есть, игроков. Арбитры судили то, что есть. Сейчас состояние судейского корпуса, который остался на два матча, он достойный. Я уверен в том, что всё обойдётся без провокации и политического подтекста», - подчеркнул арбитр.

Всеволод Нерознак