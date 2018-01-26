Песков прокомментировал письмо Виктора Ана президенту МОК

Необходимо полностью соблюсти и обеспечить интересы российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя опубликованное ранее письмо конькобежца Виктора Ана к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху.



«Мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов», - приводит «Интерфакс» слова Пескова.

«Ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена и чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены», - уточнил пресс-секретарь президента.

Письмо Виктора Ана появилось ранее на сайте Союза конькобежцев России. В нем спортсмен просит дать разъяснения, почему его не допустили до участия в Олимпиаде в Южной Корее. Ранее российский биатлонист, уроженец Тюмени Антон Шипулин, также не получивший приглашение на Игры- 2018, отправил письмо в МОК, в котором потребовал «подтвердить или опровергнуть» факт отсутствия его имени в списке «приглашенных», сообщает Ura.ru.