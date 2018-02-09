Парад олимпийцев на стадионе в Пхёнчхане открыла Греция

Фото: stadiums.at.ua

На стадионе в Пхёнчхане парад олимпийцев традиционно открыли спортсмены сборной Греции. В пятницу, 9 февраля, проходит торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года. Она продлится более двух часов. В России, в частности, прямую трансляцию ведет телеканал «Матч-ТВ»



Представители других стран выходят на стадион с флагами сборных в алфавитном порядке в соответствии с названиями на корейском языке. Атлеты из России выйдут под номером 55.

Напомним, что российские спортсмены в связи с санкциями МОК лишены возможности пронести флаг РФ. На зимней Олимпиаде Россия выступает в нейтральном статусе. Флаги спортсмены могут вывешивать только в своих комнатах. Олимпийский флаг на церемонии вместе с 80-ю российскими атлетами-участниками церемонии открытия пронесет выбранный волонтер.

В 2015 году министерство культуры, спорта и туризма Кореи заявляло, что по их прогнозам, общие затраты на проведение Олимпиады составят примерно 10 миллиардов долларов, отмечает Reuters.