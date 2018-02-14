Отельер рассказал о судьбе новых гостиниц в России после ЧМ-2018

Сергей Колесников заявил НСН, что без поддержки государства отелям после мундиаля не выжить.

В преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году в Москве планировалось построить 115 новых отелей и гостиниц. Помимо столицы в ЧМ-2018 примут участие ещё десять крупных городов, где также идёт подготовка к приёму гостей.

О том, что ожидает возведённые объекты после спортивного события, в ходе пресс-конференции НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Он подчеркнул, что без поддержки развития внутреннего туризма государством, гостиничный бизнес в городах-участниках не выживет.

«Всплеск будет в любом случае в период ЧМ-2018. Отель заполняется под событие, это, безусловно. Потом уйдут с рынка те отели, которые отстали, были старыми. То есть на самом деле произойдёт замещение объектов более новым фондом. Второе, безусловно, те, кто останется на рынке, будут стараться и как-то развивать туризм. Любой город нашей страны сталкивался с тем, что после проведения мероприятия, идёт спад. Но без развития внутреннего туризма невозможно, без помощи государства, это тоже невозможно. Потому что есть низкие сезоны — без спорта, без турниров, без детских соревнований, отели не могут существовать», — заявил Колесников.

Напомним, что ЧМ по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Он пройдёт в в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде.