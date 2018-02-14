Отельер: На сегодня нет ни одной реальной брони на время ЧМ-2018

Сергей Колесников заявил НСН, что недостатка в номерах для футбольных болельщиков нет, однако бронировать их никто не спешит.

14 июня 2018 года в России стартует Чемпионат мира по футболу. Недобросовестные представители туристической сферы начали завышать цены на пользующиеся большим спросом номера.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в ходе пресс-конференции НСН на тему: «ЧМ-2018: Кто завышает цены на туры и гостиничные номера?» заявил, что пока люди не торопятся бронировать отели.

«Когда спрашивают у отельеров – что у вас с номерами, есть ли у вас брони? На сегодня реальных броней, которые реализованы и за которые получены предоплаты, их нет! Номеров хватает, но нет конкретики. Билетная программа на матчи до конца не реализована. Люди, которые уже приобретут билет и получат его на руки, только тогда начнут планировать свое путешествие», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации запросил у Ростуризма данные по забронированным к ЧМ номерам.

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.