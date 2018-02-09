Олимпийская чемпионка: Из России в Пхёнчхан поехали патриоты, а не предатели

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Двукратная Олимпийская чемпионка в эфире НСН выразила недовольство позицией МОК в отношении россиян и раскритиковала бездействие ОКР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов на право быть допущенными к Играм в Пхенчхане. Суд посчитал, что действия МОК в этой ситуации нельзя считать санкциями, и признал право комитета не направлять приглашения спортсменам, передаёт РБК. В суде подчеркнули, что «заявители не смогли продемонстрировать, что способ, которым две специальные комиссии МОК оценивали их [для решения о недопуске], был дискриминационным или несправедливым».

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в эфире НСН отметила, что мало кто надеялся на чудо, поскольку спортивные вопросы оказались на втором плане.

«Поскольку здесь присутствует, в основном, политика, наверное, так и будут диктовать нам, как делать, когда делать, сколько и зачем», - посетовала спортсменка.

Резцова при этом удивлена позицией российских чиновников.

«Чтобы этой диктовки не было, чиновники российского спорта должны сделать всё возможное и невозможное, признать все свои ошибки. Мы же, как правило, не соглашаемся, что мы в чём-то виноваты, свою вину мы никогда не признаём, всё время переводим стрелки на других. Ребята, давайте сначала свои ошибки признаем, и всё нормализуется! Почему мы всё время всё сваливаем на МОК?! Сначала разберитесь, что вы не так сделали, что с нами поступают, как хотят! Всё будет потихоньку налаживаться, но для этого должны в правильном русле работать структуры ОКР. Каждый должен заниматься своим делом, и заниматься им честно. Наши чиновники ничего не могут объяснить. Ребята практически все сами писали, и судятся сами, и пишут везде сами! Почему так происходит? Почему спортсмены должны сами за себя воевать? Нет помощников, некому руку протянуть. Так не должно быть. Главное, чтобы после Олимпиады наши чиновники сделали правильные выводы во главе с президентом! У него должно быть всё под контролем в своей стране. Чтобы не было такого в будущем, он должен всё проконтролировать» - подчеркнула она.

Бывшая спортсменка также прокомментировала давление WADA на CAS, оптимистично добавив, что рада за спортсменов, которым в итоге дали «зелёный свет».

«Я не знаю, где начинается этот нескончаемый клубок, кто на кого давит, уже просто непонятно. Кто от кого зависит, кто чьи приказы исполняет. Уже всё настолько запутанно. Единственное, что могу сказать: люди, которые говорят, что спортсмены, поехавшие на Игры, - не патриоты и предатели своей страны, они в корне не правы! Правда у каждого своя, но истина одна, и она восторжествует. Что ребята туда поехали, это здорово. По крайней мере, мы всем даём понять, что нас ничем не задавишь, на колени не поставишь. В любом случае, мы будем бороться. С нами так поступают, потому что нас все боятся. Мы самая сильная держава, самая стойкая, огромная и непобедимая. Духом мы всегда сильны» - резюмировала Резцова.

В российскую сборную на Олимпиаде-2018 в итоге вошли 168 спортсменов. Многие именитые «чистые» спортсмены, среди которых Антон Шипулин (биатлон), Виктор Ан (шорт-трек), Сергей Устюгов (лыжные гонки) приглашений в Корею так не получили.