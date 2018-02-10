Олимпийцам приходится закаляться в несправедливых баталиях с МОК

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф

Иоланда Чен в эфире НСН выразила надежду, что после ОИ-2018 руководство страны вернётся к разбору действий чиновников, не отстоявших интересы спортсменов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов на право быть допущенными к Играм в Пхенчхане. Суд посчитал, что действия МОК в этой ситуации нельзя считать санкциями, и признал право комитета не направлять приглашения спортсменам, передаёт РБК. В суде подчеркнули, что «заявители не смогли продемонстрировать, что способ, которым две специальные комиссии МОК оценивали их [для решения о недопуске], был дискриминационным или несправедливым».

Чемпионка мира по лёгкой атлетике, спортивный комментатор Иоланда Чен в эфире НСН отметила, что она не ожидала услышать подобный вердикт.

«Лично я никак не думала, что настолько Арбитражный суд будет не последователен в своих решениях, потому что, приняв абсолютно правильное и закономерное решение отмены дисквалификации наших спортсменов, нормальным и логичным ходом была бы возможность выступить им на Олимпийских играх. В этом плане CAS должен был рекомендовать МОК, поскольку именно их решение является окончательным и бесповоротным по 61 пункту Олимпийской хартии, допустить этих спортсменов на Игры, а он этого не сделал и счёл, что никакой дискриминации не было. На мой взгляд, конечно, дискриминация была, потому что все атлеты из других стран отобрались на своих национальных чемпионатах, имеют возможность выступать и выступают на ОИ, а наши спортсмены, которые так же закономерно отобрались, объявляются чистыми, там не выступают. Мы все понимаем, что это решение ангажировано, что оно проплачено, и МОК выполняет чей-то заказ» - подчеркнула спортсменка.

Иоланда Чен раскритиковала бездействие российских чиновников, позволивших допустить такое развитие событий.

«Я не снимаю ответственности с нашего руководства, руководства Национального олимпийского комитета, которые ничего не сделали для того, чтобы ситуация была другой. Я очень надеюсь, что по окончании Игр всё-таки все законодательные, закономерные и нужные меры будут предприняты» - резюмировала она.

Чен также добавила, что из-за недопуска на Игры многих опытных и возрастных спортсменов, Олимпиада в Пхенчхане станет хорошей школой жизни для совсем молодых членов сборной, которые, в свою очередь, станут отличным подспорьем на следующих Играх-2022 в Токио. Более того, подчеркнула спортсменка, отчаиваться абсолютно не стоит, поскольку впереди наших спортсменов ждут всевозможные чемпионаты мира, чемпионаты Европы и Гран-при, куда они допущены во всех дисциплинах.

В российскую сборную на Олимпиаде-2018 в итоге вошли 168 спортсменов. На церемонии Открытия Игр наши спортсмены прошли под нейтральным флагом как Олимпийские атлеты из России (OAR). В случае, если спортсмены в течение турнира полностью соблюдут все требования и условия МОК, на церемонии Закрытия сборная может пройти под национальным флагом.