Олимпиада. Женский хоккей. Россия-Канада. Шансов почти нет

Хоккеистка Елена Бялковская уверила НСН, что российская команда на Играх-2018 будет бороться за бронзу.

В 15.10 по московскому времени команда Олимпийских атлетов из России начнет полуфинальный матч с командой Канады. Напомним, на этапе кругового турнира наша сборная уступила со счетом 0:5. Впрочем, общий счет на всю историю противостояния двух команда также в пользу «кленовых листьев» - 24:0

Игрок женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 Елена Бялковская в эфире НСН заявила, что шансы одержать первую победу у российских хоккеисток есть, но он минимальный (слушайте аудио).

«Канадки и американки – лидеры турнира. Шансы на победы есть, но они минимальны, если честно. Наша команда должна свой хоккей показать, играть с самоотдачей. Попытаться забить одну-две шайбы, по минимуму пропустить! Будем болеть за наших девушек», - рассказала Бялковская.

Во втором полуфинальном матче уже сыграли американки и финки. Здесь победу предсказуемо одержала команда США. Матч за третье место будет сыгран 21 февраля, финал – 22 числа.