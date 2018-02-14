Олимпиада. День пятый. Без медалей и с хоккейным поражением

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Российские хоккеисты открыли олимпийский турнир. Фигуристы порадовали. Керлингистки разочаровали.

Команда Олимпийских атлетов из России стартовала на мужском хоккейном турнире с поражения от команды Словакии. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Крейга Рэмзи.

Сегодняшними соперниками была команда Словакии, конечно, не гранд европейского, а уже тем более мирового хоккея, но на Олимпиаде слабых соперников не бывает. А Россия в последний раз золотые медали завоевывала в далеком 1992-м, тогда и то это была сборная СНГ. Надо отметить, что матч проходил при полупустых трибунах. Зато очень громко наших поддерживали естественно российские болельщики и южнокорейские.

«Засудили». Именно так прокомментировал выступление российской пары Наталья Забияко / Александр Энберт знаменитый тренер Алексей Мишин, работавший с Евгением Плющенко. Этот дуэт решением судей занял 8-ую позицию, а Мишин считает, что они были третьими. А вот пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова Мишин поставил на первое место. Но в официальном протоколе серебряные призеры Олимпиады в командном турнире значатся вторыми.





Серебряный олимпийский призер, тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что верит в успех нашей пары и заявляет, что мы вправе ожидать золота.

«Надо похвалить поздравить и ребят, и тренера Нину Мозер, весь штаб. Тарасова и Морозов имеют большой отрыв от преследователей и совсем чуть-чуть они отстают от победителей в короткой программе. История побед в парном катании советская и российская - великая! Так что все шансы на золото есть», - уверен Авербух.

В короткой программе третья российская пара Кристина Астахова / Алексей Рогонов замкнули первую десятку, установив личный рекорд. Астахова призналась, что приглашение лететь в Корею после недопуска Ивана Букина она получила, когда лежала дома с высокой температурой. Но от таких предложений не отказываются, - резюмировала фигуристка. Для тех, кто хочет увидеть произвольную программу, завтра придется встать пораньше. Начало в 4:30 по Москве.

После бронзовой медали в дабл-миксте, первой в истории российского керлинга, от женской сборной и тренеры, да и сами игроки ожидали несколько иного, а не разгромного поражения от команды Великобритании со счетом 3:10. При этом скип Виктория Моисеева приняла решение досрочно завершить поединок, когда все, даже призрачные шансы на победы, были исчерпаны.

По мнению первого вице-президента федерации керлинга страны по региональному и стратегическому развитию Андрея Созина, нашим девушкам не хватает опыта, но им вполне по силам добраться до полуфинала. Об этом он рассказал в интервью НСН.

«Наша женская сборная в первый раз участвует в таком составе на столь крупном турнире, до этого был только чемпионата Европы. Тут все поддерживают друг друга, девушкам надо просто прийти в себя. Я считаю, что по силам выйти в плей-офф, то есть полуфинал», - сделал свой прогноз Созин.

Свой следующий поединок команда Олимпийских атлетов из России поведет 15 февраля против команды из Китая. Начало в 3:05 по мск.





Без наград, увы, предсказуемо, осталась россиянка Анжелика Голикова на конькобежной дистанции 1000 метров.

В лыжном двоеборье единственный представитель России Эрнест Яхин показал 21-й результат в прыжках с трамплина и 38-й - в гонке.

Немцы Вендль и Арльт стали трёхкратными олимпийскими чемпионами в соревнованиях двоек в санном спорте. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов только 11-е (+1,084). Андрей Богданов и Андрей Медведев финишировали 16-ми (+1,811).