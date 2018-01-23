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Спорт

ОКР снова отправит в МОК списки кандидатов на участие в Олимпиаде

23 Января 2018 в 17:51
ОКР снова отправит в МОК списки кандидатов на участие в Олимпиаде

Олимпийский комитет России еще раз направит в МОК списки кандидатов на Игры в Южной Корее. Об этом заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Сегодня ранее он сообщил, что Международный олимпийский комитет не стал приглашать в Пхёнчхан целую группу ведущих российских спортсменов. Среди них - биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, отмечает сайт НСН.ФМ. Как сообщает ТАСС, из биатлонистов МОК разрешил  выступить на Олимпиаде только Антону Бабикову, Ульяне Кайшевой и Татьяне Акимовой. 

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