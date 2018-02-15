Нигматуллин: Верю в победу «Локомотива»!

Руслан Нигматуллин в эфире НСН дал свой прогноз предстоящего матча.

15 февраля московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет на выезде против французской «Ниццы» в матче 1/16 финала Лиги Европы. До этого клубы ни разу не встречались в официальных играх.

Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин в эфире НСН заявил, что у «Локомотива» есть все шансы на победу в этом матче.

«Конечно, немаловажно, как "Ницца" выступает в чемпионате Франции, и сезон удачным не назовешь. Однако разница в том, что "Локомотив" только-только входит в сезон, а все, что было у клуба за последние пару месяцев – это лишь тренировки и товарищеские матчи. Поэтому команды находятся в разном состоянии. Что касается фаворитов, то их, наверное, нет. Думаю, что в данном случае шансы команд 50 на 50. Главное - не проиграть во Франции, а уже в Москве нужно постараться решить исход матча в свою пользу. Я верю в "Локомотив", у команды отличные шансы идти дальше», - добавил он.

«Локомотив» продолжает борьбу в Лиге Европы, заняв на стадии группового этапа первое место в группе F. Подопечные Юрия Семина при трех победах, двух ничьих и одном поражении опередили датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Фастав».

«Ницца» проводит свой худший за последние три года сезон в чемпионате Франции. В предыдущих двух сезонах французы занимали четвертое и третье места в турнире. В нынешнем чемпионате команда после 25 игр пока занимает девятую строчку.