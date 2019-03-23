Не валять дурака! Ветеран футбола о предстоящем матче с Казахстаном

Валерий Рейнгольд в эфире НСН обрисовал перспективы сборной России в квалификационном турнире чемпионата Европы по футболу после поражения от Бельгии.

Сборная России по футболу готовится в Казахстане к игре второго тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против национальной команды этой страны. Матч начнётся в воскресенье, 24 марта на стадионе «Астана Арена» в 17:00 по московскому времени. В Казахстан наши футболисты вылетели из Брюсселя, где в четверг, 21 марта проиграли сборной Бельгии со счётом 1:3.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что в Бельгии сборная России продемонстрировала очень плохое качество игры и предстоящая встреча с Казахстаном вызывает серьёзные опасения за результат.

«Смотреть, как наша сборная играет в футбол, грустно! Можно проиграть, но характер-то надо показать. Разве может команда, которая на что-то претендует, не создать ни одного нормального момента? Игра со сборной Казахстана многое для нас решает в группе, матч будет очень тяжёлым. Не разделяю абсолютно неоправданное мнение некоторых комментаторов, что мы на голову её сильнее. Между прочим, Казахстан на своём поле обыграл со счётом 3:0 Шотландию – не самую слабую команду в Европе. Чем мы сильней? В общем, конечно, тревожно, потому что нет игры и радости от футбола. Наш народ ждёт не столько результата любой ценой, сколько полную самоотдачу от футболистов, желание играть, как это было на мировом первенстве. Вот тогда можно рассчитывать на какой-то результат, а, когда команда приезжает валять дурака, тогда и получаем такой результат!», - подчеркнул собеседник НСН.

После поражения от бельгийцев сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в стартовом туре отборочного турнира через соцсети. Как говорится в обращении, вся борьба за путёвку на Евро-2020 ещё впереди. Футболисты пообещали сделать всё возможное, чтобы пробиться на этот турнир.

Вместе со сборной Бельгии по три очка после первого тура набрали команды Казахстана и Кипра. Причём, первое место в группе занимают именно киприоты, которые разгромили Сан-Марино - 5:0. Казахстан, довольно сенсационно, не менее уверенно победил на своём поле Шотландию - 3:0.

Матч с Казахстаном пропустит российский полузащитник Александр Головин, который был удалён в матче с Бельгией на последней минуте за отмашку соперника после фола против себя.