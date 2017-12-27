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Спорт

Мутко перестал исполнять обязанности председателя оргкомитета ЧМ-2018

27 Декабря 2017 в 18:07
Мутко перестал исполнять обязанности председателя оргкомитета ЧМ-2018

Виталий Мутко перестал исполнять обязанности председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018». Вице-премьер объявил об этом сам по итогам заседания  координационного совета в правительстве РФ. Это самая горячая новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета теперь будет Алексей Сорокин. Ранее Мутко на шесть месяцев приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза. Накануне вице-премьер объявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета, который пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах в любом статусе.

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