Мутко перестал исполнять обязанности председателя оргкомитета ЧМ-2018

Виталий Мутко перестал исполнять обязанности председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018». Вице-премьер объявил об этом сам по итогам заседания координационного совета в правительстве РФ. Это самая горячая новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета теперь будет Алексей Сорокин. Ранее Мутко на шесть месяцев приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза. Накануне вице-премьер объявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета, который пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах в любом статусе.