Мостовой поддержал предложение Плющенко урезать зарплаты футболистам

Футболист в эфире НСН высказал мнение, что когда люди наедаются, их результаты становятся хуже.

Платить футболистам российской сборной зарплату в 30 тысяч рублей предложил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол чемпионата мира по футболу в России Евгений Плющенко. И доплачивать бонусы за каждый гол. По его мнению, это станет стимулом для повышения результативности российских футболистов, сообщает РИА «Новости».

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в эфире НСН поддержал предложение фигуриста.

«Наверное, 30 тысяч - это выдернуто из контекста. Наверное, Женя это условно сказал. Другое дело, что он сказал все правильно! Сумм мы, конечно, не знаем, знаем приблизительно. Но я всегда говорил, что когда люди наедаются, вы не платите им столько, а платите в десять раз меньше. И на следующий день они побегут и играть будут лучше, и работать будут лучше. Потому что жизнь спортсмена у всех одинакова. Через это все мы прошли – только через работу! Поэтому здесь все правильно», - подчеркнул футболист.

Напомним, в ноябре прошлого года нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на любящих считать чужие деньги россиян. По его мнению, в России нельзя раскрывать данные о зарплатах.