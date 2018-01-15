Вторник
16 января
USD 56.36
EUR 68.82
Спорт

Мостовой поддержал предложение Плющенко урезать зарплаты футболистам

15 Января 2018 в 21:01
Мостовой поддержал предложение Плющенко урезать зарплаты футболистам
Футболист в эфире НСН высказал мнение, что когда люди наедаются, их результаты становятся хуже.

Платить футболистам российской сборной зарплату в 30 тысяч рублей предложил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол чемпионата мира по футболу в России Евгений Плющенко. И доплачивать бонусы за каждый гол. По его мнению, это станет стимулом для повышения результативности российских футболистов, сообщает РИА «Новости».

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в эфире НСН поддержал предложение фигуриста.

«Наверное, 30 тысяч - это выдернуто из контекста. Наверное, Женя это условно сказал. Другое дело, что он сказал все правильно! Сумм мы, конечно, не знаем, знаем приблизительно. Но я всегда говорил, что когда люди наедаются, вы не платите им столько, а платите в десять раз меньше. И на следующий день они побегут и играть будут лучше, и работать будут лучше. Потому что жизнь спортсмена у всех одинакова. Через это все мы прошли – только через работу! Поэтому здесь все правильно», - подчеркнул футболист.

Напомним, в ноябре прошлого года нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на любящих считать чужие деньги россиян. По его мнению, в России нельзя раскрывать данные о зарплатах.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.