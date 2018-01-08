МОК успеет заявить получивших от CAS разрешение на участие в ОИ-2018 россиян

Международный олимпийский комитет успеет заявить на зимние Игры в Корее, отстраненных от участия российских спортсменов, если такое решение примет Спортивный арбитражный суд. Как пояснили юристы, «последним днем будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр». По данным новостного агрегатора СМИ2, это главное сообщение часа.

Напомним, решением МОК российские спортсмены смогут принять участие в Играх, если докажут, что никогда не принимали запрещенных препаратов.