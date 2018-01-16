МОК рассмотрит возможность для россиян использовать флаг СССР

Возможность использования российскими спортсменами советской символики, флага и гимна СССР на зимней Олимпиаде в Пхенчхане рассмотрит Комиссия Международного олимпийского комитета.



Этим вопросом займется специальная рабочая группа, сообщает «Р-Спорт» во вторник, 16 января.

МОК 5 декабря 2017 года отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России. Это решение лишило российских спортсменов права выступать под национальным флагом и использовать гимн и национальную символику, пишет Газета.ру.

Список спортсменов, сопровождающих и официальных лиц, которые поедут на зимнюю Олимпийские Игры в Пхенчхане, должен быть определен 28 января. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Накануне, 15 января, стало известно, что в Совфеде планируют проработать вопрос о введении санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018, сообщает RT.