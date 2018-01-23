МОК не пригласил Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду

Виктора Ана, Антона Шипулина и Сергея Устюгова нет в списке российских атлетов, которых МОК готов пригласить на Игры в Пхенчхане. Информацию сегодня подтвердил Олимпийский комитет России.

Как пояснил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, ни 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Ан, ни лучший российский биатлонист Шипулин, ни победитель «Тур де Ски» Устюгов никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. К тому же все многочисленные пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Добавим, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. «Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам", - говорится в заявлении Олимпийского комитета России, сообщает RT.