«Медаль, достойная мирового рекорда». Серяев о бронзе Елизарова

РИА Новости

Конькобежец Евгений Серяев в эфире НСН поздравил шорт-трекиста Семена Елистратова с олимпийской бронзой.

Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане находятся под огромным давлением, поэтому завоеванная Семеном Елистратовым олимпийская бронзовая медаль дорогого стоит. Об этом рассказал в эфире НСН мастер спорта международного класса, участник ОИ-2014 в Сочи, конькобежец Евгений Серяев.

«Если учесть то давление, под которым сейчас находится Семен, его медаль можно приравнять к мировому рекорду, не то, что к золотой медали. Я ощутил все это на себе. Мне нужно было стартовать в Голландии, когда объявили эти списки. В меня пальцем все тыкали. Поэтому я отлично понимаю Семена, и чего стоила ему эта медаль», - признался собеседник агентства.

На ОИ-2014 в Сочи Серяев был вместе с Елистратовым в национальной сборной. Шорт-трекиста он охарактеризовал как «профессионала своего дела».

«Полтора километра - его коронная дистанция, он готовился к ней, поэтому медаль была в каком-то смысле ожидаема», - добавил Евгений Серяев.

Напомним, шорт-трекист Семен Елистратов принес первую медаль в копилку российской сборной на ОИ-2018 в Пхенчхане. На дистанции 1500 метров он показал третий результат. Сам спортсмен после выступления заявил, что его «бронза» достойна «платины». Награду Елистратов посвятил «всем, кого подло и мерзко отстранили от Олимпиады».