Олимпийский чемпион высоко оценил подготовку российских фигуристов

Максим Траньков в эфире НСН отметил успех российских фигуристов Тарасовой и Морозовой на Олимпиаде в Пхёнчхане и пожелал не останавливаться в достижении высоких результатов.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире. Спортсмены получили 80,92 балла за свой прокат, установив личный рекорд. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков в эфире НСН дал оценил выступление и подготовку спортсменов.

«Я впервые увидел не только четко выполненные элементы, но и постановку программы. Я считаю, что ребята очень хорошо подготовились, и сумма баллов за себя говорит. Всего три пары в истории набирали выше 80 баллов, одна из этих пар как раз Тарасова и Морозов. Я могу пожелать им и впредь не опускаться ниже, а в турнире, который будет позже, показать лучший результат», - добавил он.

Заслуженный мастер спорта России обратил внимание на большую ответственность, которая ложится на плечи участников командных состязаний.

«Если в индивидуальных соревнованиях цена победы это твоя медаль, к которой ты шел, то в командных - это еще 8 человек, которые тоже стремились к этой медали, и ты за них отвечаешь. Это очень высокая степень ответственности», - сообщил он.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, чтобы подготовиться к индивидуальным соревнованиям. Их могут заменить Наталья Забияко и Александр Энберт или Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

В истории фигурного катания только две пары, кроме Тарасовой и Морозова, набирали более 80 баллов за короткую программу - двукратные олимпийские чемпионы из России Татьяна Волосожар и Максим Траньков и китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цунь.