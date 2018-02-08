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Спорт

Лыжник Петухов: У компенсации за недопуск на Олимпиаду есть и обратная сторона

8 Февраля 2018 в 13:36
Лыжник Петухов: У компенсации за недопуск на Олимпиаду есть и обратная сторона
В эфире НСН чемпион мира поддержал инициативу Госдумы о денежных выплатах отстранённым от Олимпиады спортсменам.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев готовит законопроект о денежной компенсации спортсменам, необоснованно отстранённым от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх. Размер выплат, согласно инициативе, будет равен десятикратному среднему месячному заработку атлета – передаёт ТАСС.

Чемпион мира 2013 года, лыжник Алексей Петухов в эфире НСН заявил, что инициатива хорошая, однако имеет и свои негативные стороны.

«Решение, вынесенное Арбитражным судом (CAS), дало надежду на то, что нас допустят до Олимпийских игр, но то, как ситуация сейчас развивается, не лезет ни в какие рамки. Я думаю, мы будем подавать в гражданские суды и отстаивать неустойки за тот ущерб, который нам нанёс МОК, комиссия Освальда – с них надо спрашивать. Когда это случится, я не знаю. Если Госдума пытается как-то повлиять на это и возместить своими средствами ущерб, почему бы и нет. Спортсмены реально пострадали, уже руки опускаются. Но я не думаю, что всё будет так положительно, потому что нужно подписывать документы, решать другие вопросы. Это, конечно, приятный момент, но как он будет реализован, непонятно» - резюмировал спортсмен.

Российский лыжник Алексей Петухов по решению МОК был лишён результатов Олимпийских игр-2014 за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранён от участия в Олимпиадах, сообщает РИА Новости. 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) полностью оправдал спортсмена; его достижения были реабилитированы, а дисквалификация отменена.

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