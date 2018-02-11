Лыжник Легков: У Спицова потрясающий спортивный потенциал

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Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире НСН похвалил дебютировавшего на ОИ-2018 Дениса Спицова за 4 место в скиатлоне.

Российский лыжник Денис Спицов, сенсационно занявший четвертое место на олимпийских соревнованиях по скиатлону в Пхенчхане, имеет большой спортивный потенциал. Так о нем отозвался в интервью НСН старший коллега по команде, олимпийский чемпион Игр в Сочи в марафоне и серебряный призер в эстафете Александр Легков.

- Как оцениваете 4-й результат Дениса Спицова?

- Я смотрел гонку. Считаю его результат очень хорошим. Хотя, конечно, любой спортсмен надеется получить медаль, тем более, когда до нее совсем близко. Из-за этого падения Денис потерял время, потом нужно было вработаться, догнать группу. Нужно было не прыгнуть сразу, не дернуться. И он все разложил правильно, конечно, это сказалось на результате.

По иронии судьбы, Денис упал как раз с тем человеком, который выиграл вообще Олимпийские игры.

- Что можете сказать в целом про потенциал Спицова?

- Учитывая, что это его первые Олимпийские игры и вся карьера впереди, потенциал просто потрясающий. Я с ним в Давосе тренировался буквально недавно, когда нас еще не отстранили и мы могли еще бегать гонки. Я смотрел на него и видел, что у него большое будущее. Но не хочу загадывать, не хочу его сглазить и навязывать мнение, что «у него все впереди, что надо тренироваться и все получиться». Как у спортсмена у него огромный потенциал. Если он правильно его распределит – большое будущее в спорте ему обеспечено. Он талантливый – он это доказал сегодня и все это увидели. Будем болеть за него и переживать дальше. Он большой молодец.

- По поводу атмосферы на играх что можете сказать? Передает ли ее телевизионная картинка?

- По сравнению с Сочи картинка менее красочная. Находясь в Сочи на Олимпиаде, смотрел по телевизору другие виды спорта, и могут сказать, что картинка были интереснее. Сейчас я не могу сказать что-то по поводу организации Игр, смотрю их только потому, что там бегут российские спортсмены. Болею за них, переживаю.

- Как думаете, наши ребята испытывают какое-то давление?

- В любом случае, оно присутствует в общем, в самой атмосфере Олимпиады. Что касается самих лыжников, я уверен, что они не смотрят на это, занимаются своим делом. Они не видят картинку, которую смотрят по телевизору зрители, что там написано, когда их фамилии озвучивают, есть флаг или нет. Они делают свою работу и концентрируются на этом. А то, что это российские спортсмены - и так все знают. Каждый из наших лыжников сейчас абстрагировался и занимается тем, чтобы показать наилучший результат.

- Когда стартуешь или финишируешь, замечаешь флаги в руках у зрителей вокруг? Или ничего до финиша не видишь?

- Замечаешь только когда их очень много. Когда бежишь в такой динамике, в таком темпе, на максимальных пульсах, стараешься вообще концентрироваться только на гонке: как лыжи едут, как соперник, как себя чувствуешь. Что-то можешь замечать, только когда переодеваешь лыжи или уже финишировал и смотришь на трибуны. В любом случае, когда от них идет поддержка, краем уха ты все это слышишь и понимаешь. Конечно, чем больше поддержка, тем приятнее бежать – заводишься.

С другой стороны, чувствуешь огромную ответственность . В Сочи мы выступали не только за страну. У нас была огромная ответственность перед болельщиками, чтобы их ни в коем случае не подвести. Но в целом болельщики помогают. Их вера в нас и подбадривания, флаги, добавляют положительных эмоций и дают улучшение результата.

Напомним, Легков был в числе 28 российских спортсменов, которых в январе оправдал CAS. Однако приглашения на игры лыжник все равно не получил. За день до ОИ спортивный Арбитраж в Лозанне отклонил апелляции 47 российских атлетов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать им в приглашении на Игры.



Денис Спицов в беседе с ТАСС отметил, что отсутствие на Играх лидеров российской сборной его только подстегнуло бороться сильнее. Что касается Легкова, то его 21-летний лыжник всегда считал кумиром и старался равняться на «старшего товарища по команде».