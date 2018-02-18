Легков: Наши лыжники подвинут норвежцев на ступеньку ниже

Олимпийский

чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете ОИ-2014 Александр Легков в

эфире НСН предрек молодым российским лыжникам большое будущее.

Российские лыжники - Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов – стали серебряными призерами ОИ-2018 в эстафете. На дистанции 4х10 км они уступили только норвежской команде. Отставание от лидеров составило 9,4 секунды.



Олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете ОИ-2014 Александр Легков в эфире НСН назвал серебро в эстафете отличным достижением для молодых российских спортсменов.

«Прекрасный результат - сохранили второе место! Это молодые ребята, будущее лыжных гонок. Неважно, кто поехал. Лидеров отстранили, но едут другие и также завоевывают медали. Это традиция лыжных гонок у нас в стране», - сказал собеседник агентства.

Легков отметил, что в лыжном спорте много сильных спортсменов и огромная конкуренция. Но наши лыжники уже доказали, что «они конкурентоспособны, готовы побеждать и занимать призовые места».

«Сегодня на пьедестале стоят птенцы, но у них большое будущее. Сейчас они подрастут, и норвежцы будут стоять ниже на ступеньку», - уверен лыжник Легков.

Глава Федерации лыжных гонок Росии Елена Вяльбе после финиша эстафеты призналась РИА Новости, что изначально надеялась на бронзу, поэтому результат гонки превзошел ее ожидания.

Накануне четверка российских лыжниц завоевала бронзовую медаль в эстафете. Наград в этой категории у России не было 12 лет.

Сейчас в олимпийской копилке российских атлетов 10 медалей – 3 серебряных и семь бронзовых.