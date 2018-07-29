Ковальчук "сыграл" за футболистов против Гамовой

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в эфире НСН поздравил российских футболистов с присвоением званий заслуженных мастеров спорта.

Присвоение звания заслуженных мастеров спорта игрокам национальной футбольной сборной вызвало острую и «неспортивную» реакцию среди спортсменов. Первой с критикой на футболистов обрушилась двукратная чемпионка мира, серебряная призерка ОИ по волейболу Екатерина Гамова. Ее поддержали многие коллеги-волейболисты, которые сочли несправедливой ситуацию, при которой игрокам других видов спорта присваивают ЗМС только за победы на ЧМ и ЧЕ, да и то не всегда.

К концу воскресенья к футбольно-волейбольному «спору о значках» подключились и другие виды спорта. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал присвоение высших спортивных званий футболистам, «которые только вышли в ¼ финала», «санкционированным свыше безобразием».

А вот олимпийский чемпион по хоккею, игрок сборной РФ Илья Ковальчук за футболистов порадовался и поддержал присвоением им званий "обеими руками". В эфире НСН хоккеист заявил, что очень рад за ребят, потому что ЗМС они заслужили.

«Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они то заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране. Они находились под огромный давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания», - заявил НСН Илья Ковальчук.

Говоря о претензиях со стороны волейболистов, Ковальчук отметил, что в хоккее действует точно такая же система: кто-то получает ЗМС за победу в чемпионате, а кто-то – нет.

«Конечно, я, как спортсмен, желаю, чтобы как можно больше наших спортсменов награждали званиями заслуженных мастеров спорта. Но у нас тоже бывает, что не всем дают звания. Кому-то дают мастеров спорта, кому-то – ЗМС. Но я не помню, чтобы всей команде сразу дали ЗМС. Наверное, есть специальная комиссия, которая решает, кому положено звание, а кому нет», - рассказал олимпийский чемпион по хоккею.

Однако споров и обид в команде по поводу званий никогда не возникало, добавил Ковальчук. Не обижен спортсмен и на футболистов.

«У меня какие могут быть обиды? Я только счастлив за ребят. Еще раз повторю, что они достойны этого звания и я двумя руками "За"!» - заключил Илья Ковальчук.

Стоит сказать, что ситуация с критикой футбольной сборной не оставила равнодушным никого. Бывший чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта Костя Цзю напомнил, что есть специальный пункт в положениях, согласно которому звание ЗМС могут присвоить не за победу, а за вклад. Боксер, подчеркнул, что «футбол как вид спорта для всей страны является определенным эталоном», а потому он искренне порадовался за российских футболистов.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат ГД Светлана Журова, в свою очередь, отметила, что в любом правиле существуют исключения. Она признала, что давать ЗМС за ¼ финала ЧМ, конечно, было нельзя, но футболисты заслужили это звание своей самоотдачей и волей к победе, пишет «Чемпионат».