Колосков: Кто поедет в Катар на матч Суперкубка России?

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Почётный президент РФС заявил НСН, что не понимает, зачем проводить в Катаре матч за российский Суперкубок, в котором встретятся победитель чемпионата и обладатель Кубка РФ.

Провести матч за Суперкубок России по футболу в Катаре предложил президент РФПЛ Сергей Прядкин, пишет ТАСС. Он заявил, что в РФС эта идея уже получила поддержку.

«Катар — это хороший вариант с точки зрения популяризации нашего футбола. Суперкубок — это коммерческий матч», — сказал Прядкин.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН не поддержал предложение и высказал подозрение, что так в недалёком будущем и другие важные российские матчи будут проводить на краю света.

«О, как! Во-первых, тогда не надо называть это суперкубком России. Причём тут Катар и Россия? Даже с теоретической точки зрения. Так можно договориться до того, что финал Кубка России или какой-то решающий матч будет проводиться в Южной Африке. Я к этой идее отношусь, откровенно говоря, отрицательно», — заявил Колосков.

Также он усомнился в финансовой целесообразности проведения матча в Катаре. Кроме того, такое решение обидит болельщиков, заметил собеседник НСН.

«Понятно, что там тоже можно заработать деньги, хотя я не понимаю, на чём. Зрителей там не будет, смотреть на этот матч вряд ли кто приедет. Это не “Реал Мадрид”, не “Манчестер Юнайтед”, не “Челси”… Телевизионные контракты — откуда они возьмутся, если там не будет рекламодателей, поскольку для них этот матч тоже интереса не представляет. Если у Прядкина уже есть какие-то наработки в этом плане, ему гарантированы хорошие деньги в этом плане, ну, пусть проведёт. Но причём тут Суперкубок? И, конечно, болельщики обидятся. Лететь в Катар, чтобы посмотреть игру второстепенную, ничего не значащую. Это неплохая игра будет, но она не добавляет никакой славы и денег команде», — заключил Колосков.

Напомним, что Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. В открытии соревнования традиционно встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. В прошлом году матч прошёл в Москве на стадионе «Локомотив». Помимо предложений от Катара, по словам президента РФПЛ, Россия получила в этом году заявку от Казахстана.