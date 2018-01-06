КНДР может принять участие в зимних Играх-2018. По сообщениям местных СМИ, делегация Национального олимпийского комитета Северной Кореи выехала в Швейцарию, где, как ожидается, пройдут переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия национальной сборной в Олимпиаде в Пхёнчхане. Напомню, во время новогоднего обращения к гражданам страны Ким Чен Ын заявил, что собирается отправить национальную команду на зимние Игры. Таким образом лидер КНДР планирует начать урегулирование отношений с Южной Кореей.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Напомню, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде. Выступать на Играх смогут только «чистые» спортсмены, у которых не было проблем с допинг-пробами. Они примут участие в соревнованиях в Пхёнчхане в нейтральном статусе.