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Спорт

КНДР может принять участие в зимних Играх-2018

6 Января 2018 в 13:23
КНДР может принять участие в зимних Играх-2018

КНДР может принять участие в зимних Играх-2018. По  сообщениям местных СМИ, делегация Национального олимпийского комитета Северной Кореи выехала в Швейцарию, где, как ожидается, пройдут переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия национальной сборной в Олимпиаде в Пхёнчхане. Напомню, во время новогоднего обращения к гражданам страны Ким Чен Ын заявил, что собирается отправить национальную команду на зимние Игры. Таким образом лидер КНДР планирует начать урегулирование отношений с Южной Кореей. 

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Напомню, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде. Выступать на Играх смогут только «чистые» спортсмены, у которых не было проблем с допинг-пробами. Они примут участие в соревнованиях в Пхёнчхане в нейтральном статусе.

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