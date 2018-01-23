Киев ведёт переговоры по поводу бойкота ЧМ-2018

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или проведении протестов в рамках турнира. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «Свободная Пресса» .

При этом Украина в число 32 команд-финалистов не пробилась, и в Россию не приедет. В Лондоне меж тем стартовало кругосветное путешествие Кубка мундаля. Главный трофей побывает на шести континентах. В некоторых странах, например, Австрии, Исландии и Монголии, его покажут впервые, сообщает Газета.ру.