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Спорт

Хоккейный эксперт: Словаков победим акцентом на атаку

14 Мая 2018 в 15:25
Хоккейный эксперт: Словаков победим акцентом на атаку
Руководитель «Российского Клуба Хоккея» в эфире НСН посоветовал российским игрокам не расслабляться несмотря на прогнозы букмекеров.

В понедельник, 14 мая, сборная России встретится со сборной Словакии в групповом турнире чемпионата мира по хоккею -2018. Для команды Ильи Воробьева эта встреча станет шестой игрой в мировом турнире, проходящим в Дании. У российских хоккеистов на счету один проигрыш команде из Чехии и четыре победы над командами Франции, Австрии, Беларуси и Швейцарии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», букмеры «Фонбет» считают российскую команду фаворитом матча со Словакией. 67% клиентов поставили на победу россиян и только 9% на победу Словакии.

В эфире НСН руководитель хоккейной школы «Российский Клуб Хоккея» Сергей Сергеев предупредил, что расслабляться не стоит.

«Такой легкой прогулкой, конечно, словакам это не будет. Будет такая же игра, что с немцами, что со швейцарцами. Это такого же уровня команда, очень сильная, сильнее, чем белорусы. Поэтому если мы позволим себе расслабиться или начнем опять какие-то вещи экспериментировать, а у нас все отлажено, на мой взгляд, то тогда у нас будут проблемы. Если мы будем играть в свою игру с акцентом на атаку, тогда у нас проблем будет не очень много в этом плане», — заявил эксперт.

После сегодняшней встречи со Словакией сборная России сыграет с Швецией 15 мая. Глава хоккейной школы отметил, что российской сборной по хоккею ни в коем случае нельзя относится к оставшимся матчам в группе, как к тренировочным.

«Дело в том, что мы по своему менталитету не можем играть тренировочные игры. Если шведы, финны, канадцы с американцами могут себе позволить переключить передачу на более низкую, то мы себе не можем это позволить. Только из самых опытных кто-то может играть на низких скоростях, но при этом удержать контроль. Наши игроки должны быть все время в тонусе. Такой уж менталитет. Поэтому сколько хватит сил, а команда, на мой взгляд, подготовлена функционально очень хорошо. Я думаю, что и до конца финала у них хватит сил», — сказал Сергеев.

Матч сборной России со сборной Словакии начнется в 17.15 по московском времени, отмечает «Газета.ру».

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