Хоккеистка Бурина: В игре с Канадой нам будет трудно, но шансы есть

РИА Новости

Нападающая сборной РФ по хоккею Татьяна Бурина в эфире НСН поздравила российских хоккеисток с выходом в полуфинал на ОИ-2018.

Женская сборная РФ по хоккею показала отличную игру и отличный результат. Такую оценку победе наших девушек над сборной Швейцарии с результатом 6:2 дала в эфире НСН форфард сборной РФ, участница четырех Олимпиад (2002, 2006, 2010, 2014) Татьяна Бурина.

В конце января CAS оправдал хоккеистку и снял с нее пожизненную дисквалификацию. На игры в Пхенчхан Бурина не попала, но переживает каждую их неудачу и успех как собственный.

«Сказать могу одно: девчонки молодцы, боролись до конца. Во втором периоде переломили ход матча и заслуженно выиграли», - заявила собеседница агентства.

В полуфинале нашим девушкам придется встретиться на льду с соперницами из Канады. По словам Буриной, североамериканские команды на данный момент считаются самыми сильными в женском хоккее, поэтому россиянкам придется очень нелегко.

«У Канады сегодня играет самый сильный женский состав. Остальные, европейские команды, борются в основном только за одну медаль, можно так сказать. Конечно, всякое может быть. В 2006 Швеция завоевала олимпийское серебро. Это же игра. Надеюсь, что на месте Швеции будет наша команда. Нашим девушкам будет очень трудно. Нужно собраться и играть вот как сейчас», - уверена хоккеистка.

С таким де настроем смотри на предстоящую игру и тренер женской сборной РФ Алексей Чистяков. По его словам, команда уже сделала большое дело – впервые попала в четверку сильнейших.

«Конечно, вероятней всего, мы будем играть за третье место, но Канаде просто так отдавать игру не будем. Девчонки всё равно растут за счёт подобных матчей. Сегодня мы выиграли за счёт настроя, швейцарская команда играет грязновато, это очень неудобный соперник. Медали никто никому отдавать просто так не будет, за них надо биться», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Ранее российская женская сборная по хоккею никогда не выходила в полуфинал ОИ. Лучшим достижением россиянок было пятое место на ОИ в 2002 году.