Кавазашвили: Нашей сборной ничего не мешает выйти в плей-офф мундиаля

Бывший футболист в эфире НСН поддержал мнение Черчесова о задаче-минимум для российской национальной сборной.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что пока перед футболистами стоит одна задача – выйти из группы. Так команда будет достойно смотреться в качестве хозяев мундиаля, - считает он.

Вратарь сборной СССР на ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили в эфире НСН высказал мнение о готовности нашей футбольной команды бороться за игру в плей-офф на предстоящем турнире. По его словам, сборной вполне по силам преодолеть этот барьер:

«Черчесову повезло, что ему попала такая подгруппа. Это я говорю как профессионал. Сегодня ничего не помешает нашей сборной занять в подгруппе первое-второе место, с Уругваем разделить, и продолжить в 1/8 уже соревнования на чемпионате мира. Ничего не помешает. Сила у нас есть».

Несмотря на это, Анзор Амберкович солидарен с Черчесовым в том, что тот ставит такие мелкие, на первый взгляд, цели.

«Задачу ставить надо правильно, и старший тренер ее ставит. Первый этап – это выйти из подгруппы. Но я даже не сомневаюсь, что наши выйдут в следующий этап.

И вот тогда товарищ Черчесов должен уже хоть костьми лечь, чтобы в 1/8 обыграть команду - любую, какая будет. Это будет Португалия, Германия – кто там будет, я не знаю. Обыграть и попасть в четверку» - пояснил Кавазашвили.

Однако и амбиций по поводу финальной победы футболист не разделяет.

«Самый главный титул для нас еще рановато. Российские футболисты еще не готовы играть на самом высоком уровне, не готовы. Нам надо реформировать наш футбол, о чем все давным-давно говорят, но господин Мутко пока ни одного движения в сторону реформы не сделал», - резюмировал он.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по группе А будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.



