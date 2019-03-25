Карпов усомнился, что ЦРУ помогло Фишеру одолеть Спасского

ФОТО: youtube

12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в эфире НСН рассказал, что Фишер больше боролся с организаторами, чем чинил препоны советскому шахматисту.

Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления. Такую точку зрения в интервью РИА Новости озвучил ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников. Его командировали в Рейкьявик, где проходил матч, чтобы помочь советскому шахматисту, а также изучить методы работы американских спецслужб.

В беседе с, обсуждая заявление Санникова, утверждает, что Фишер подавлял любого соперника даже одним своим видом.

«Не знаю, какое отношение это разведчик имел отношению к тому матчу, почему сейчас об этом вспомнил…Откуда эта информация? У Фишера были сложные отношения с властями, и на фоне напряженности между СССР и США ЦРУ ему и помогало. Но вряд ли это делалось открыто. Помню, что Фишера пригласили в Белый дом, на прием к президенту, чтобы поздравить его с победой. Но шахматист тогда ответил, что президент хочет примазаться к его славе, а помогать ему надо было до того, как он стал чемпионом», - вспомнил гроссмейстер.

Помощники Бобби Фишера всячески старались вывести советского гроссмейстера Спасского из равновесия. Например, он мог внезапно перенести время начала партии или попросить убрать всех зрителей из первых рядов. Однако Карпов считает, что американец больше боролся с организаторами, чем чинил препоны советскому шахматисту.

«Матч был не таким однозначным, каким его сейчас видят. Борьба была очень острая, Фишер ставил свои условия, но только во время первых партий, когда у него не все складывалось. Но после 3-4 партии я не припоминаю ничего экстравагантного в его поведении, начался обычный шахматный поединок, Фишер втянулся. Единственное, он выгнал студию Fox, которая незаконно снимала поединок, пыталась сделать фильм без контракта», - рассказалАнатолий Карпов.На рубеже 70—80-х годов прошлого века СССР и США вошли в стадию холодной войны, начали гонку вооружений. И матч за мировую шахматную корону стал одним из контекстов противостояния двух держав.Фишер при этом известен как скандалист, который постоянно видел вокруг себя заговоры. Чуть позже выяснилось, что за семьёй талантливого шахматиста, действительно следило ФБР, подозревая его мать в контактах с советской разведкой.

«Матч на первенство мира – это, в первую очередь, психологическая борьба. Два соперника противостоят другу. И в психологическом плане, и в умственном, нервном. Есть рамки fair-play, которые Фишер соблюдал, он больше предъявлял претензии организаторам. И не помню, чтобы он применял какие-то методы воздействия. Мне не довелось с ним играть, но, говорят, что он как личность оказывал влияние на соперников, просто садясь за доску», - резюмировал гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам

Добавим, в 1975 году Фишер отказался от матча с Анатолием Карповым и потерял звание чемпиона, но не за шахматной доской, а из-за бюрократических проволочек. СССР, таким образом, вернул утраченные позиции.