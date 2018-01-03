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Спорт

Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за поражение от США

3 Января 2018 в 13:25
Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за поражение от США

Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за поражение от США в четвертьфинале чемпионата мира. Слова Егора Зайцева приводятся на сайте Федерации хоккея России. Хоккеист заявил, что были упущенные моменты, когда можно было забивать. Россияне в матче, прошедшем в Баффало, уступили американцам со счетом 2:4. Наша сборная осталась без медалей впервые с 2010-го года. Действующие победители турнира – сборная США - в полуфинале встретится со сборной Швеции. Вторая пара полуфинала: Канада и Чехия. Встречи пройдут 4 января. 

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