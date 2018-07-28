Как на Красной площади тигров раздавали. Запашные - не причем

В Москве завершился российский этап ралли-марафона «Шелковый путь», победители которого получили статуэтки в виде тигров.

27 июля в Москве, на Красной площади завершился российский этап ралли-марафона «Шелковый путь». За 7 дней участники соревнования преодолели несколько тысяч километров, проехав от Астрахани до Москвы. На пути экипажей встречались и песчаные участки, доставившие им немало хлопот, и твердые дороги, где гонщики могли посоревноваться друг с другом в скорости, а интересная навигация не давала скучать штурманам.

Пилот команды «Камаз-мастер» Сергей Куприянов, выступавший на уникальном, газо-дизельном автомобиле, в беседе с НСН отметил, что на маршруте встретил несколько этапов, которые оказались непростыми.

«Для меня сложным оказался первый этап, потому, что нужно было "вкатиться", да и на жаре было физически тяжело. Кроме того, сложно было в третий день марафона, когда пошел дождь. Было очень скользко, а машина у нас, все-таки, 10 тонн. Нужно было ее "поймать" и заставить ехать туда, куда ты хочешь, а не куда ее тянет», - отметил спортсмен.

Также Сергей Куприянов подчеркнул: несмотря на то, что нынешний этап «Шелкового пути» проходил исключительно по территории России, эту гонку сложно было назвать домашней.

«Однозначно, это не домашняя гонка. Организаторы - французы, и роудбук пишет француз, поэтому есть ощущение полноценного международного соревнования, несмотря на то, что оно проходит по российской территории», - пояснил пилот.

Неделя напряженной работы осталась позади и спортсмены смогли насладиться одним из самых приятных моментов соревнования: въехать на финишный подиум под аплодисменты гостей церемонии.

В грузовом зачете победу одержал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» (Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов), а в классе внедорожников первое место заняли спортсмены команды X-raid MINI (Язид Аль-Раджи и Тимо Готтшальк). Награды спортсменам, статуэтки в виде тигров, вручили министр спорта России Павел Колобков и руководитель ралли-рейда Владимир Чагин.

Впереди у спортсменов - короткий отдых, после которого начнется подготовка к новому этапу ралли-марафона «Шелковый путь», который чуть больше, чем через месяц стартует в Китае.

Свою историю «Шелковый путь» ведет с 2009 года: 9 лет назад его маршрут проходил от Казани до Ашхабада. Годом позже участники ралли-марафона проехали от Санкт-Петербурга до Сочи. А самым продолжительным по маршруту оказался «Шелковый путь 2016»: за 17 дней пилоты доехали от Москвы до Пекина, преодолев более 10,5 тыс км.