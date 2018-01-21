Известны имена российских фигуристов - участников Олимпиады

Объявлены имена российских фигуристов, которые поедут на Олимпиаду в Пхенчхане. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Решение по составу утвердила экспертная группа из 14 российских специалистов по фигурному катанию. Их выбор был основан на результатах чемпионата страны, который прошел в конце декабря 2017 года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, завершившегося на льду московской арены "Мегаспорт". Вице-премьер Виталий Мутко положительно прокомментировал результаты отбора спортсменов и заявил, что фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух".

Сообщается ,что женскую команду представят Евгения Медведева, Мария Сотскова и Алина Загитова, в мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, в турнире спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах Россию представят два дуэта - Александра Степанова и Иван Букин, а также Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.