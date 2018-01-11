Губерниев: Несмотря на проигрыш на Кубе мира, к Олимпиаде Бьорндален готов



В эфире НСН комментатор выразил мнение, что норвежский биатлонист, несмотря на неудачи на Кубке мира, сможет выступить на Играх-2018



Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не выполнил критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане. На этапе Кубка мира в Германии он занял 42-е место.



В эфире НСН комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что, несмотря на низкие показатели на Кубке мира, 44-ех летнего норвежского биатлониста, скорее всего, допустят до участия в Играх-2018.

«Тренеры отложили эту историю до следующего этапа Кубка мира. Формально он не выполнил критерии отбора. Но сейчас норвежские тренеры будут думать, брать его на Олимпиаду (в Пхёнчхане – прим. НСН) или нет. Впереди еще один этап в Италии. И с учетом того, что конкуренты сильнее, но ненамного, я думаю, что норвежцы, скорее всего, его возьмут. Готовность Бьорндалена с оглядкой на вчерашнюю гонку и готовность тех людей, которые его вытесняют, они примерно одинаковая. Там нет спортсменов, кто был бы сильнее Бьорндалена. Это его козырь. Но феноменальный опыт и возможность подготовиться к стартам у него есть», - отметил комментатор.

В этом сезоне норвежцу ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в зимней Олимпиаде, сообщает ТАСС.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.