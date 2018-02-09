Госдума: Россия не станет инициировать отставку главы МОК

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Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи в эфире НСН заявил, что разочарован решением CAS по российским спортсменам.

Министр спорта РФ Павел Колобков посчитал решение CAS по недопуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхан очередным признанием свободы действий МОК в приглашении тех или иных спортсменов. Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров, сообщает ТАСС.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в эфире НСН заявил, что решение CAS его разочаровало.

«Мы сделаем все, чтобы отстраненные и недопущенные до Олимпийских игр спортсмены смогли реализовать себя. После окончания олимпиады будет принято решение о проведении всероссийских открытых соревнований, где наши ребята покажут себя, получат поддержку болельщиков и призовые за медали. Сегодняшнее решение CAS глубоко разочаровало. Мы уверены, что оно состоялось под давлением со стороны западных дирижеров. На примере России МОК продемонстрировал как, используя свое монопольное право, можно принимать дискриминационные решения в отношении спортсменов», - считает депутат.

По словам Михаила Дегтярёва, Россия не будет инициировать отставку президента МОК Томаса Баха.

«После Олимпийских игр будет правильным инициировать изменения во всемирной системе борьбы с допингом. Чтобы она была более транспарантной, справедливой и отвечала духу времени. Инициировать отставку Томаса Баха никто не собирается. Кадровые изменения в международных спортивных структурах находятся вне наших полномочий», - отметил глава профильного комитета.

В то же время Михаил Дегтярёв рассказал, что Госдума подготовит заявление на данную тему.

Напомним, ранее в WADA решение CAS по российским спортсменам посчитали «приятной новостью». С таким заявлением выступил глава антидопингового агентства Крейг Риди. По его словам, новость позволит «успокоить спортсменов», сообщает «Свободная Пресса» . В то же время спортивный юрист Артём Пацев в эфире НСН подчеркнул, что вердикт суда стал неожиданностью для РФ.