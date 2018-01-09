Сын Гомельского ждет продолжения фильма «Движениe вверх»

ФОТО: Кадр из фильма "Движение вверх"

Телекомментатор, экс-баскетболист и сын знаменитого тренера сборной СССР Александра Гомельского поделился с НСН впечатлениями о фильме «Движение вверх».

Спортивная драма «Движение вверх» собрала в новогоднем прокате более 1,267 млрд рублей. Такие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. Кроме того, кинокартина вызвала бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях. Многие зрители восторгаются работой, но немало и тех, кто предъявляет претензии к создателям фильма, в частности, за исторические и спортивные несоответствия. Своим мнением о фильме с НСН поделился российский телекомментатор, писатель, бывший профессиональный баскетболист Владимир Гомельский.

- Владимир Александрович, вы однажды сказали, что с того памятного матча в финале Мюнхенской Олимпиады началась новая эпоха в мировом баскетболе. Авторы фильма «Движение вверх», на ваш взгляд, смогли отразить начало этой новой эпохи?

- Нет. Но такой цели они не ставили. Победа в Мюнхене – это победа тренерского гения Владимира Кондрашина. Это в фильме не отражено, но он от этого хуже не стал.

- А как вы считаете, какая была главная цель фильма. Одни говорят о патриотизме, другие о спорте, третьи – о политике.

- Мне всё равно. Меня радует, что это высококачественный фильм о баскетболе. Мне приятно это, как баскетболисту. Это огромный успех. А если говорить о реакции зрителей, то это просто сказка! Люди идут и идут. Фильм уже собрал в прокате более миллиарда – это какое-то чудо! Это значит, что нашему зрителю спорт, баскетбол в частности, не всё равно, он важен. Я от этого испытываю определенное чувство гордости. Я тоже баскетболист, хотя и не имею к фильму никакого отношения, но мне это жутко приятно! А по поводу того, что думали создатели фильма о том, что этот фильм злободневен или нет – какая разница?

- Тем более, что у нас ведь не так много фильмов о баскетболе. Я, например, кроме фильма «Центровой из поднебесья» больше никакой и не помню.

- «Баскетболистка №5» до этого ещё был (китайский кинофильм, снятый в 1957 году – НСН). Но «Центровой из поднебесья» (премьера этого советского фильма состоялась в марте 1977 года - НСН) – музыкальная комедия.

- Многие критики говорят о несоответствиях в фильме «Движение вверх». Другие, напротив, утверждают, что это нормально – художественный вымысел. Есть несоответствия, с которыми бы вы категорически не согласились бы.

- Много выдумки. Право на художественный вымысел в художественном произведении – это нормально. Единственное, что меня задело – это сюжетная линия о Модестасе Паулаускасе, что он хотел бежать с Родины. И лично мне было неудобно перед ним. Подумалось, что заслуженный человек, многолетний капитан сборной, увидит такое про себя – расстроится, обидится. Я был в Риге не премьере фильма, но Модестас Феликсович не приехал из-за того, что плохо себя чувствовал, но он уже высказался по этому поводу. А раз он принял такую сюжетную линию, то и мне не зачем волноваться. Никогда Модестас не собирался бежать. Просто создатели фильма недостаточно тщательно познакомились с биографией его семьи. Жалко, что они этого не сделали. Но на самом деле простительно.

- А я бы вас ещё попросил вспомнить и о другом игроке реальной сборной – Анатолии Поливоде с Украины. Его вообще нет в фильме. Это правильно?

- Прошу прощения, но в фильме нет Геннадия Вольнова, Сергея Коваленко, Ивана Дворнова… Там много кого нет из действительных героев, но это сколько линий сюжетных потребуется - надо было сериал ставить. А то, что нет Толи Поливоды – что поделаешь…

- А может быть не сериал, а продолжение фильма? Я имею в виду Олимпиаду в Сеуле, в 1988 году, когда сборная под руководством вашего отца – Александра Яковлевича Гомельского – завоевала золотые медали. Там же был и своеобразный матч-реванш для сборной США. В полуфинале советская сборная вновь победила американцев. И, как я понимаю, матч был тоже очень для нас нелёгким. Этот сюжет не достоин для продолжения фильма?

- Вы меня провоцируете. Я сын своего отца, и, естественно, думаю, что достоин. Но я не сценарист, не продюсер и не режиссёр. Как это определить – достоин или нет? Какие ещё истории отечественного спорта достойны фильма? Если брать драматизм, то наиболее достойно было бы вспомнить противостояние двух наших великих штангистов в 1964 году, когда Леонид Жаботинский обманул Юрия Власова. И это была для Юрия Петровича драма, которая привела к тому, что он раньше времени покинул большой спорт. А Власов – очень достойный человек. А ещё раньше, если возьмём, то это победа в 1960 году велогонщика Виктора Капитонова на Олимпиаде в Риме. Очень много историй в нашем отечественном спорте достойны того, чтобы их помнили, как и наших героев. К сожалению такой дисциплины, как история спорта, нигде не преподают, кроме институтов физкультуры, да и то, вскользь.